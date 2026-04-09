Губернатор Бусаргин сообщил о важном изменении в здравоохранении Саратовской области

Новый формат работы саратовской больницы скорой помощи: более 600 операций и отделение челюстно-лицевой хирургии.

Внедрение нового формата работы Саратовской городской больницы скорой медицинской помощи стало значимым шагом для регионального здравоохранения. Инициатива, запущенная в 2025 году, существенно повысила оперативность экстренной помощи жителям, сообщил губернатор Роман Бусаргин по итогам годового отчёта перед облдумой.

Глава региона подчеркнул, что для оптимизации качества и скорости помощи проводится планомерная модернизация оборудования и укрепление материально-технической базы. На базе больницы уже работает отделение челюстно-лицевой хирургии, которое ежемесячно принимает свыше 120 пациентов. По состоянию на начало марта медики провели более 600 хирургических вмешательств.

