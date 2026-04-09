За год саратовцы получили более 3 тысячи новых рабочих мест

Более 3 тысяч новых рабочих мест создано в Саратовской области в 2025 году.

В регионе подвели итоги инвестиционной деятельности. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, в 2025 году благодаря реализации инвестпроектов было создано свыше 3 тысяч новых рабочих мест.

Общий объём вложений в основной капитал превысил 337 млрд рублей. В портфеле региона — 255 крупных проектов с общим объёмом инвестиций более 1 трлн рублей.

Глава региона подчеркнул, что Саратовская область подтвердила статус одного из самых инвестиционно привлекательных регионов России.

Ольга Сергеева