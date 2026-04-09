Жительнице Саратова внезапно стало плохо в трамвае, её госпитализировали

В Саратове трамваи 9Д и 10 встали из-за внезапной болезни пассажирки.

Утром 8 апреля на пересечении улиц Степана Разина и Рабочей прервалось движение трамваев маршрутов № 9Д и 10. Как пояснили в мэрии, причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

В региональном минздраве уточнили: плохо стало девушке. Прибывшие на место медики скорой помощи госпитализировали её в больницу в состоянии средней степени тяжести. Номер трамвая, где произошёл инцидент, чиновники не назвали.

Вскоре после того, как пассажирку передали врачам, движение составов восстановили. Напомним, оба маршрута были модернизированы в рамках проекта «Скоростной трамвай». Это уже второй подобный случай за последние две недели — 25 марта в вагоне трамвая № 9Д скончался мужчина.

