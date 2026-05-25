Участники СВО смогут проходить реабилитацию вместе с родными

Роман Бусаргин обсудил возможности семейной реабилитации для участников специальной военной операции (СВО).

Эта тема была поднята во время посещения губернатором оздоровительного центра «Пещера монаха» в Хвалынском районе Саратовской области.

В ходе визита губернатор отметил важную роль поддержки близких в процессе восстановления здоровья бойцов — эту мысль подтвердили как сами военнослужащие, так и медики.

«Мы видим, что присутствие родных существенно ускоряет реабилитацию участников СВО — это не просто эмоциональная поддержка, а важный элемент восстановления. Продумаем, как распространить сложившуюся практику и в рамках других центров, чтобы наши бойцы могли проходить реабилитацию вместе со своими родными. В ближайшее время профильный блок правительства рассмотрит учреждения, где можно создать такие условия», — отметил Бусаргин.

Для реабилитации участников СВО в регионе имеется ведущий центр — «Кристалл», специализирующийся на спортивной адаптации. Здесь реабилитацию прошли уже более 400 военнослужащих. Дополнительно приоритетную специализированную помощь участникам СВО оказывают 4 социально‑оздоровительные организации на территории области.

Инициатива по внедрению семейной реабилитации призвана усилить эффективность восстановительных программ и создать максимально комфортные условия для участников СВО и их близких.

Ольга Сергеева