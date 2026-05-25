В Саратове неожиданно отменили Сабантуй

Молодёжная татарская организация «Сарытау» 24 мая сообщила об отмене традиционного праздника Сабантуй в Саратове.

Сабантуй — ежегодный праздник, который отмечают татары и башкиры по завершении весенних полевых работ. В Саратовской области его централизованно проводят в начале июня в селе Усть‑Курдюм. В этом году мероприятие планировалось на 6 июня.

Афиша праздника была опубликована ещё 12 мая: организаторы анонсировали насыщенную программу с:

концертом;

национальными спортивными играми;

различными состязаниями и конкурсами.

В организации «Сарытау» подчеркнули, что решение далось непросто. В официальном заявлении указано: «В силу сложившихся непредвиденных обстоятельств и в целях обеспечения безопасности мы вынуждены пойти на этот шаг».

Это уже не первое мероприятие в Саратове, отменённое из соображений безопасности: ранее был отменён фестиваль воздушных змеев — причиной стала угроза атаки БПЛА.

О возможности переноса Сабантуя на другую дату пока не сообщается.

Ольга Сергеева