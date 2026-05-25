О поддержке семейных ценностей и приемном родительстве в эфире программы «Гость в студии»

Во вторник 26 мая в эфире программы «Гость в студии» на радио «КП в Саратове» поднимут важную тему поддержки семейных ценностей и приёмного родительства.
Гостем выпуска станет Лилия Пастушкова — директор АНО «Всегда рядом».
В беседе с ведущей эксперт:
поделится личным опытом приёмного родительства;
откровенно расскажет о вызовах и трудностях, с которыми сталкиваются приёмные семьи на пути воспитания детей;
раскроет ключевые аспекты эмоциональной и практической адаптации как детей, так и взрослых в новой семейной среде.
Кроме того, в программе подробно обсудят действующие программы поддержки приёмных семей — зрители узнают, какую помощь могут получить такие семьи от государства и общественных организаций.
Ведущая и ее гостья поделятся реальными историями успеха: яркими примерами того, как поддержка и внимание помогают создать крепкие, счастливые семьи и дают детям шанс на полноценное детство.
Не пропустите выпуск — он поможет по‑новому взглянуть на тему приёмного родительства и вдохновит тех, кто задумывается о принятии ребёнка в семью.
Когда: завтра в 14:03.
Где: радио «КП в Саратове» на 90.6 FM.
Дополнительно: запись эфира будет доступна на странице программы во «ВКонтакте». Следите за нашими анонсами!
Ольга Сергеева