Губернатор Бусаргин утвердил льготные займы с минимальными процентами для пострадавшего бизнеса

Саратовский бизнес, пострадавший от атак БПЛА, получит займы под 3% годовых.

В Саратовской области вводят дополнительные меры поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые понесли убытки из-за недавних атак беспилотников на логистические объекты маркетплейсов. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин.

Как сообщил глава региона, пострадавшие предприятия МСП теперь включены в перечень приоритетных получателей льготных займов от Фонда микрокредитования. Ключевое условие — ставка не превысит 3% годовых, что значительно ниже рыночных значений.

«Хотя на федеральном уровне уже разработан ряд мер поддержки, региональные власти не могут оставаться в стороне в подобных обстоятельствах», — подчеркнул Роман Бусаргин в ходе своего выступления.

Новая региональная мера призвана помочь бизнесу оперативно восстановить оборотные средства и компенсировать потери, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.

Ольга Сергеева