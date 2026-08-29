Власти Саратовской области ожидают миллион туристов в год

Турпоток в Саратовской области вырастет на 5–10% в 2026 году.

Саратовскую область ожидает устойчивый рост туристического потока по сравнению с предыдущим годом. Такой прогноз озвучила министр культуры региона Наталия Щелканова в ответе на запрос ТАСС.

По словам главы ведомства, к 2028 году область планирует принять более 1 млн путешественников. Рост показателя закладывается как в текущем, так и в последующие периоды благодаря совместной работе властей и бизнеса, которые формируют серьезную инфраструктурную базу.

Среди ключевых драйверов развития — улучшение туристической инфраструктуры и поддержка событийных мероприятий. В регионе уже действуют пять глэмпинг-комплексов, активно создаются новые кемпинги и кемпстоянки. Кроме того, развиваются тематические маршруты: один из них — тропа «Белая полоса» на утесе Степана Разина — уже удостоен гран-при премии «Маршрут года».

Особое внимание уделяется и водному туризму: воссозданы речные маршруты, по которым курсируют скоростные суда «Валдай». Как отметила Наталия Щелканова, эти поездки пользуются высоким спросом. В ближайших планах — обустройство пристаней с полным набором услуг: сувениры, питание, экскурсии.

Отдельным успешным направлением министр назвала агротуризм, где фиксируется устойчивая положительная динамика. За три года суммарную поддержку в размере 20 млн рублей получили два проекта — «Лукоморье» в Аткарском районе и «Яблоневый сад» в Хвалынском районе.

Ольга Сергеева