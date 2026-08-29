Заморозки до -2 ожидаются в Саратовской области в последние дни лета

Последние дни лета в Саратовской области встретят ночными заморозками.

Саратовцев предупреждают о резком похолодании в конце августа. По данным оперативного прогноза МЧС, в регионе ожидается опасное для растений понижение температуры.

Согласно уведомлению ведомства, в ночные и утренние часы 30 и 31 августа 2026 года на территории области прогнозируются заморозки как в приземном слое воздуха, так и на поверхности почвы. Столбики термометров могут опуститься до отметок 0…-2°С.

В связи с погодными аномалиями спасатели настоятельно рекомендуют дачникам и представителям агропромышленного сектора принять срочные меры по защите зеленых насаждений и сельскохозяйственных культур. Укрытие растений пленкой или агроволокном поможет минимизировать ущерб от ранних холодов.

Будьте внимательны и следите за обновлениями прогноза погоды.

Ольга Сергеева