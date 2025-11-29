Губернатор доложил министру транспорта РФ о строительстве путепровода на «Стрелке»

В ходе рабочего визита в регион министр транспорта РФ Андрей Никитин с губернатором Романом Бусаргиным осмотрели ход работ по одному из крупных инфраструктурных проектов — строительство дорожной развязки на «Стрелке».

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В настоящий момент в рамках масштабной модернизации трамвайной сети, которая реализуется благодаря поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина, там завершается ремонт путепровода.

Рассказывая о всех этапах реконструкции мостового сооружения, губернатор Роман Бусаргин отметил важность этого объекта для транспортного соединения крупнейшего Ленинского района с центром города.

«Работы здесь начались в марте этого года. Путепровод крайне востребован и важен не только для работы электротранспорта, но и для автомобильного движения. В среднем в сутки через него проезжает в обоих направлениях 52 тысячи машин. Поэтому мы ставили задачу завершить здесь основные работы в сжатые сроки с учетом соблюдения всех технологических процессов. Учитывая, что под путепроводом проходят железнодорожные пути, и доступные для проведения работ «окна» были ограничены, считаю, что нам удалось достичь этой цели. Рабочее движение планируется открыть уже до конца этого года. Подрядчик подтверждает эти сроки», — отметил губернатор.

Министр транспорта РФ в свою очередь отметил хорошую организацию работ на путепроводе.

«Проект серьезный и значимый для города с точки зрения развития транспортно-дорожной сети. Это целый транспортный узел, соединяющий несколько крупных районов Саратова. Те предложения, которые есть по его дальнейшему развитию, не ограничиваются только строительством путепровода. Это можно реализовать поэтапно. Видно, что региону нужна поддержка в этом направлении», — подчеркнул Андрей Никитин.

Подготовила Ольга Сергеева