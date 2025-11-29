Мария Усова: Более 11 тысяч саратовцев переехали из ветхого жилья в новое

Региональная программа переселения граждан из аварийных домов с 2022 года позволила улучшить жилищные условия для более чем 11 тысяч жителей Саратовской области.

О предварительных итогах её реализации и планах на 2026 год говорили во время совещания в Саратовской областной Думе с представителями министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства и муниципалитетов, принимающих участие в третьем этапе программы.

В него вошло 53 аварийных дома в Саратове, Энгельсе и Ершове. Новые квартиры до конца 2026 года получат свыше 700 человек. Подробно обсудили механизмы предоставления жилья или выплат, наметили основные контрольные точки.

Для людей, проживающих сегодня в аварийном жилье, очень важно, чтобы эта работа была проведена качественно и без сбоев. Комитет областной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, в состав которого вхожу по депутатской работе, продолжит держать этот вопрос на особом контроле.