Популярный актер из Саратова забывает про собственный день рождения

Евгений Миронов рассказал о своем отношении к дню рождения.

Народный артист России Евгений Миронов признался, что обычно забывает о своем дне рождения. В интервью программе «Доброе утро» на Первом канале саратовский актер отметил, что дата 29 ноября редко присутствует в его графике.

В этом году Миронов решил сделать исключение и провести праздник в кругу родных, с которыми ему удается видеться не так часто, как хотелось бы.

Актер, родившийся в Саратове в 1966 году, является художественным руководителем Театра наций и имеет в своей фильмографии более 120 работ.

В честь дня рождения Евгения Миронова в Доме кино Саратова состоятся показы кинолент с его участием.

Ольга Сергеева