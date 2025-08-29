Губернатор лично проверил ремонт сетей водоканала в Саратове

На территории Саратова продолжается реализация программы модернизации сетей водоканала.

С ходом работ по замене коммуникаций на двух участках в Заводском районе лично ознакомился губернатор Роман Бусаргин.

— Проспект Энтузиастов.

На участке от улицы Пензенской до улицы Кавказской проложили более 250 метров труб, всего предстоит обновить 410 метров коммуникаций. Здесь коммуникации не меняли более 30 лет. По словам подрядчика, сейчас работы ведутся в основном в зеленой зоне. Как только завершится реконструкция, планируется приступить к благоустройству. За ходом работ следит специально созданная комиссия, которую возглавляет министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин. Под особым контролем должно быть качество восстановительных работ, а также сроки их выполнения.

Канализационный коллектор в микрорайоне Юриш.

Это один из самых масштабных объектов, где ведутся работы. Меняют 1,3 км изношенных канализационных труб. Коллектор построен 55 лет назад, и за последние 4 года здесь произошло 54 повреждения. На данный момент выполнено свыше 50% от запланированного объёма — заменено более 800 метров сетей. Объём работ большой, но важно завершить их в строительный сезон. Все возможности для этого у подрядчиков есть.

В целом в Саратове в рамках новой региональной программы и с учетом дополнительно выделенных на реконструкцию коммуникаций средств в этом году будет отремонтировано и заменено 36,2 км сетей водоснабжения и водоотведения. Перед подрядчиками и профильной комиссией, которая контролирует проведение работ, поставлена задача минимизировать неудобства для жителей. Все производственные графики должны быть перестроены с учетом именно такого поручения, — написал глава региона в своем ТГ-канале.