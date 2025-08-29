В регионе заработал национальный мессенджер MAX

Национальный мессенждер доступен в виде мобильного приложения, веб-версии и программы для компьютера.

Отечественная платформа обеспечивает безопасное общение и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса. Приложение включено в реестр российского ПО.

На платформе доступны:

возможность отправлять файлы до 4 Гб

бесплатные аудио- и видеозвонки даже при нестабильном интернете

групповые видеозвонки без ограничений по продолжительности сессии и количеству участников

групповые чаты

GigaChat 2.0 — интегрированный ИИ-помощник

В МАХ можно подписаться, например, на официальный канал председателя Госдумы Вячеслава Володина и канал о его проектах в регионе «Володин.Саратов».

Также для подписчиков доступна информация о проектах и развитии региона в каналах губернатора Романа Бусаргина и Правительства Саратовской области.

Об этом информирует министерство цифрового развития и связи Саратовской области.