В бою на СВО погиб 22-летний младший сержант из Саратовской области

В ходе специальной военной операции погибли еще четверо военнослужащих из Саратовской области.

Среди них — Борис Калашников и Николай Даметкин (Петровский район), а также Сергей Григорьев и Виктор Потапов (Энгельсский район).

Калашников (1968 г.р.) служил рядовым по контракту и погиб 30 января. Даметкин (2002 г.р.), младший сержант, выпускник Пензенского колледжа, пал в бою 25 июля при удержании позиций.

Биографии Григорьева и Потапова не приведены. Ранее сообщалось о гибели на СВО ещё троих уроженцев региона.