Таймерография: новый взгляд на Саратов

В Музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского открылась выставка «Фотографические очерки Александра и Виктора Леонтьева».

Через снимки и негативы перемещаемся на улицы Саратова прошлого века. Там любуемся купеческими домами, соборами, театрами. Для того, чтобы ощутить контраст между сегодняшним днем и эпохой авторов, гости могут познакомиться с коллажами в стиле таймерографии.

Смысл техники в том, чтобы объединить на одном полотне снимки, между которыми ощутимая разница во времени.

Леонтьевы работали и в жанре портретного снимка — в их объективе побывали скульптор Александр Кибальников, исследователь биографии Толстого, Ефим Бушканец, писатель Константин Еремовский. Их фото представлены в экспозиции.

Уникальная часть выставки – личные вещи современников авторов. Например, пресс-папье и нож Александра Кибальникова.

«На фотографиях Леонтьевых мы видим уходящую от нас саратовскую старину. Все эти уютные особнячки, улицы, дворы. Они и сегодня привлекают не только местных жителей, но и гостей города», — отметил Александр Семенов, заместитель директора по основной деятельности музея-усадьбы Н.Г.Чернышевского.

Посетить выставку можно до 19 ноября.