Губернатор объяснил саратовцам причины ограничения мобильного интернета

В Саратовской области глушат мобильный интернет для защиты от дронов.

Власти региона вводят временные ограничения мобильного интернета. Об этом в ходе отчёта перед депутатами областной думы заявил губернатор Роман Бусаргин, попросив жителей отнестись к вынужденной мере с пониманием. Главный приоритет — безопасность людей.

С момента появления угрозы БПЛА правительство области выработало чёткий алгоритм: деньги на ликвидацию последствий и помощь пострадавшим идут из резервного фонда. Процесс выстроен так, чтобы поддержка приходила максимально оперативно, даже несмотря на серьёзную нагрузку на бюджет.

Губернатор признал, что ограничения создают бытовые неудобства, но подчеркнул: жизнь важнее. На федеральном уровне проблему смягчают — расширяют «белые списки» приложений, которые остаются доступными во время отключений.

Ольга Сергеева