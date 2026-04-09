В Саратовской области введут льготные тарифы для пассажиров на речных «Валдаях» и «Метеорах»

Губернатор объявил о бесплатном проезде для льготников на скоростных судах.

Жители Саратовской области, относящиеся к отдельным социальным категориям, смогут пользоваться скоростными речными перевозками без оплаты. Такое заявление сделал губернатор Роман Бусаргин.

Как уточнил глава региона, новая мера поддержки распространяется сразу на два типа судов. Речь идёт как о хорошо знакомых пассажирам «Валдаях», которые уже курсируют по Волге, так и о более мощных «Метеорах». Производство последних как раз запущено на местных предприятиях специально для нужд Саратовской области.

Таким образом, власти делают ставку не только на развитие речной сети, но и на её доступность для социально незащищённых групп населения. Конкретный перечень категорий граждан, которые получат право на бесплатный проезд, будет опубликован дополнительно.

