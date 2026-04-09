За день на саратовских дорогах пострадали сразу двое мотоциклистов

Региональная Госавтоинспекция сообщила о двух ДТП с участием двухколёсного транспорта, произошедших в области 7 апреля.

Первое случилось в Заводском районе Саратова. В 13:10 напротив дома № 56Г по Ново-Астраханскому шоссе 31-летний водитель мотоцикла Benelli не справился с управлением и опрокинул транспортное средство. Мотоциклиста госпитализировали с травмами.

Второе ДТП произошло в Энгельсе в 17:26 у дома № 12 по улице Промышленная. Там столкнулись автомобиль «Камаз» под управлением 47-летнего мужчины и питбайк Progasi, за рулём которого находился 15-летний подросток. Юного водителя также доставили в больницу.

Обстоятельства обеих аварий выясняются.

Ольга Сергеева