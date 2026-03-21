Родителям саратовских первоклассников рассказали, когда начинать подавать заявления в школу

В Саратовской области с 1 апреля стартует приемная кампания в школы.

Как сообщил замминистра образования региона Никита Вдовин в ходе прямого эфира 20 марта, зачисление пройдет в два этапа.

Первый этап — с 1 апреля по 30 июня. В этот период заявления принимают от родителей детей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также от льготных категорий: сирот под опекой, детей военнослужащих, участников СВО, сотрудников Росгвардии и полиции, а также братьев и сестер уже обучающихся школьников. Из документов потребуются паспорта родителей, свидетельство о рождении и прописка ребенка.

Второй этап продлится с 6 июля по 5 сентября. В это время подать заявление смогут все желающие независимо от места жительства — но только при наличии свободных мест. Зачисление будет проводиться в порядке очередности, а информацию о наличии мест можно уточнить на сайте учебного заведения.

Ольга Сергеева