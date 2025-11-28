Островского избрали зампредом городской думы Саратова

Депутаты Саратовской гордумы досрочно прекратили полномочия вице-спикера Александра Бондаренко и единогласно избрали на его место Владимира Островского.

Кандидатуру Островского, который также возглавляет НИИ травматологии, выдвинула фракция «Единой России». Представители всех партий поддержали его назначение, охарактеризовав нового зампреда как авторитетного и ответственного специалиста.

Островский заверил, что будет работать на благо города и решать задачи, стоящие перед депутатским корпусом.

