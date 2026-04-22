Губернатор Роман Бусаргин объявил о новых мерах поддержки жителей Саратовской области

Саратовским многодетным семьям компенсируют половину платы за колледж и вуз.

Депутаты областной думы одобрили пакет демографических инициатив, которые ранее озвучил губернатор Роман Бусаргин в своём ежегодном докладе. Речь идёт о трёх мерах поддержки семей с детьми.

Что получили многодетные

Семьи, где воспитывается трое и более детей, теперь смогут вернуть 50% стоимости обучения — и в колледжах (техникумах), и в вузах. Раньше такая компенсация распространялась не на все уровни образования.

200 тысяч — студенческим семьям

Введена принципиально новая выплата — 200 тысяч рублей единовременно при рождении ребёнка. Получить её смогут молодые пары, где обоим супругам ещё нет 36 лет, и оба учатся (в колледже или вузе).

100 тысяч — заочницам тоже

Расширена и категория получателей уже существующей выплаты в 100 тысяч рублей. Раньше её оформляли только беременные студентки очной формы. Теперь право появилось и у тех, кто осваивает программу очно-заочно или заочно.

