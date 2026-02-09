Предприятия региона открывают новые возможности с господдержкой

Депутаты областной Думы посетили производственные площадки двух компаний в городе Балаково и изучили, как реализуются получившие господдержку проекты.

Компании успешно оптимизируют рабочий процесс и уменьшают долю брака. К примеру, предприятие по производству резиноармированных изделий для отечественного автомобилестроения внедрило принципы бережливого производства.

Также осваиваются новые направления. Благодаря льготному займу ФРП предприятие по производству автокомпонентов закупило роботизированное оборудование для создания алюминиевых профилей до 30 метров — сейчас идут пуско-наладочные работы, серийный запуск планируют в 1 квартале.

Об этом 9 февраля сообщает Саратовская областная Дума.

Подготовила Ольга Сергеева