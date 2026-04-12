Губернатор Роман Бусаргин поздравляет с Днем космонавтики

Поздравление с Днём космонавтики жителям области также адресовал губернатор Роман Бусаргин.

В своем обращении он отметил неразрывную связь праздника с подвигом Юрия Гагарина.

«12 апреля неразрывно связано с именем Юрия Гагарина, открывшего человечеству новую космическую эпоху, — заявил Бусаргин. — Подвиг первого космонавта стал символом безграничных возможностей и несгибаемой воли, прорыва в научно-исследовательской работе и осуществления самых смелых идей».

Губернатор подчеркнул, что Саратовская область продолжает вносить вклад в освоение космоса: наши земляки на предприятиях и в конструкторских бюро успешно внедряют новые разработки в отрасль.

«Пусть этот праздник и впредь дарит нам стремления к достижению значительных высот. Желаю вам удачной реализации планов, здоровья, счастья и благополучия», — резюмировал глава региона, напомнив, что этот день укрепил в сознании жителей уверенность в достижении амбициозных целей через созидательный труд.

Напомним, сегодня в Энгельсском районе проходят масштабные торжества в честь юбилейного Дня космонавтики.

