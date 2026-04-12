На месте приземления Гагарина под Энгельсом молодые сыграли «космическую» свадьбу

Сегодня в Парке покорителей Космоса в Энгельсском районе прошла «космическая» регистрация брака Владимира и Екатерины Полюшковых.

Пара познакомилась в последний день лета в ресторане: пересеклись взглядами, улыбнулись и с тех пор не расстаются. Екатерина мечтала о муже-военном, Владимир учился в институте Росгвардии. Живут в разных городах, но встретились в Саратове.

На церемонию приехали родственники и друзья. Несмотря на космическую обстановку, пара призналась, что с космосом их ничего не связывает, но их «космическая связь» и необычная история знакомства вдохновили на выбор дня свадьбы. Документы вручила глава управления ЗАГС Юлия Пономарева, зачитав поздравление от губернатора.

Ольга Сергеева