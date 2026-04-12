Под Саратовом лётчик-космонавт Скрипочка совершил юбилейный облет по местам Гагарина

Космонавт Скрипочка поздравил земляков с юбилеем прямо из кабины самолёта.

Сегодня, 12 апреля, Парк покорителей космоса в Энгельсе стал центром вселенной для всех, кто помнит и гордится. Там масштабно отмечается 65-летие легендарного полёта. Но главный сюрприз ждал гостей в небе.

Кульминацией дня стал юбилейный облёт гагаринских мест. За штурвалом — Герой России, космонавт Олег Скрипочка. Его самолёт буквально «вписал» в историю несколько кругов над парком, а в какой-то момент лётчик вышел на связь с земли.

Под восторженные аплодисменты тысяч саратовцев из динамиков раздалось поздравление с Международным днём авиации и космонавтики прямо из кабины. Скрипочка не только отдал честь прошлому, но и заглянул в будущее: «Пилотируемый космос жив. Мы снова работаем над новыми лайнерами и техникой — разработки магистральных самолётов возобновлены!».

На прощание железная птица покачала крылом — гости на сцене ответили овацией. Самолёт скрылся в небе, оставив после себя ощущение, что эра героев не закончена.

Ольга Сергеева