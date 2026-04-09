Губернатор Роман Бусаргин: «Саратовская область перешла к этапу устойчивого развития»

В 2025 году Саратовская область перешла к устойчивому развитию.

Выступая с отчётом в облдуме, губернатор Роман Бусаргин заявил, что в 2025 году регион перешёл к этапу устойчивого развития. По его словам, этот процесс впервые за долгое время стал планомерным и имеет стратегическое значение.

Уровень безработицы сохранился на исторически низкой отметке 0,3%. Инфляция замедлилась до 6,4%. При этом область остаётся в лидерах ПФО по низкой стоимости минимального набора продуктов.

Объём валового регионального продукта вырос на 1,1% и достиг 1,6 трлн рублей. Инвестиционный портфель региона включает 255 крупных проектов с общим объёмом вложений 1 трлн рублей.

Ольга Сергеева