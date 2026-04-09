Президент Владимир Путин удостоил высокими госнаградами пять жителей Саратовской области

Железнодорожники и химик из Саратовской области получили награды по указу главы государства.

Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Саратовской области государственными наградами. Отличились работники стальных магистралей и представитель химической отрасли.

Медали «За развитие железных дорог» удостоены четверо специалистов. Среди них — мастер Пугачёвской дистанции пути Александр Калягин, начальник отдела грузовой службы Наталия Калякина, монтёр пути Саратовской дистанции Андрей Петалудзе и дежурная по станции Анисовка Валентина Сивуха. Все они отмечены за вклад в совершенствование перевозок и многолетнюю безупречную работу.

Звание «Заслуженный химик РФ» присвоено Анне Литус — начальнику центра аналитики и контроля качества балаковского филиала АО «Апатит».

Ольга Сергеева