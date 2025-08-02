Губернатор Саратовской области Бусаргин поздравил с Днем ВДВ

Роман Бусаргин поздравил военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск с праздником.

Глава региона отметил, что ВДВ — элита армии, всегда стоящая на защите интересов России.

Губернатор подчеркнул, что служба в десантных войсках во все времена была почётной, а подвиги бойцов ВДВ стали легендарными. С 1930-х годов и до сегодняшнего дня они демонстрируют мужество в боях, включая участие в спецоперации.

Бусаргин выразил благодарность десантникам за преданность Отечеству, спасённые жизни и героизм.