Под Саратовом ураган с градом повалил деревья и повредил крышу

Обрушение парапета произошло 1 августа в Калининске после непогоды.

Сильный ветер стал причинной обрушения кирпичного парапета на крыше пятиэтажки (ул. Советская, 33). Обломки упали на тротуар и газон, но никто не пострадал. Причина — сильный ветер, град и дождь, повредившие также крыши частных домов и повалившие деревья.

Прокуратура контролирует ситуацию, скоро будет оценен ущерб и назначен ремонт.

Напомним, в июле Саратов также пострадал от урагана, который повалил десятки деревьев и повредил инфраструктуру.