Роман Бусаргин: На личный прием обратились 35 участников СВО с семьями

Сегодня, в первую субботу месяца, провел личный прием участников СВО и членов их семей.

С различными вопросами обратились свыше 35 человек. Большая часть просьб касалась проведения медицинских обследований, назначения выплат, оформления документов. Все обращения взяты на контроль профильными ведомствами.

Боец из Энгельсского района попросил помочь с подготовкой автомобиля УАЗ для дальнейшей передачи на фронт. Договорились, что окажем содействие в этом вопросе. Кроме того, постараемся включить в ближайшую партию гуманитарного груза для наших бойцов те вещи и оборудование, о которых сегодня просили их близкие.

На прием пришла мама военнослужащего. Женщина рассказала, что младшая дочь хочет поступить в медицинский колледж. Предложили подписать целевое направление. После окончания обучения девушка будет трудоустроена в районную больницу или сможет продолжить обучение в вузе. С подобным вопросом обратились еще несколько человек. В этом году по части целевого обучения мы достигли рекордных показателей – почти 700 мест по направлениям специалитета и ординатуры, в том числе за счет средств областного бюджета.

Боец в запасе передал от наших ребят из подразделения «БАРС» форменный шеврон и фотографии от военнослужащих. В свою очередь попросил передать парням слова огромной признательности за службу, проявленную стойкость и любовь к Родине.

Сегодня личные приемы прошли во всех муниципалитетах области. Напомню, в Саратове работает филиал фонда «Защитники Отечества», который открыт по инициативе президента Владимира Путина. Участники СВО и их семьи могут обратиться туда за помощью, его адрес: ул. Киселева, 30/34, телефон 8 (8452) 65-31-31 (с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00).