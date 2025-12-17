Саратовский регоператор фиксирует уменьшение количества обращений от жителей области

Контакт-центр Саратовского филиала «Ситиматик» подвел промежуточные итоги работы в 2025 году.

За неполные 12 месяцев зафиксировано свыше 76 тыс. обращений на горячую линию, что на 6,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это значит, что работа регоператора по обращению с ТКО вызывала меньше вопросов со стороны населения, предпринимателей и организаций.

Основную долю обращений к специалистам контакт-центра занимают звонки от владельцев жилья о порядке начисления платы за ТКО, а также перерасчета в случаях временного отсутствия проживающих или смены собственника. В текущем году заметно возросло число обращений от собственников квартир и домов, имеющих задолженность, которые интересовались возможностью досудебного урегулирования проблемы.

На втором месте по количеству – вопросы от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по текущей деятельности: порядок заключения договора, правила начислений за услугу по обращению с ТКО, возможность оформления рассрочки платежей при возникновении задолженности.

Кроме того, тематика звонков от юридических лиц традиционно варьировалась в зависимости от сезона. Так, весной активизируются представители СНТ, желающие возобновить вывоз отходов или увеличить его кратность. В четвертом квартале наблюдается рост числа обращений от бюджетных организаций, что обусловлено необходимостью ежегодного предоставления документов для перезаключения договоров.

Количество звонков по вопросам, связанным с работой мусоровывозящих компаний и отрасли обращения с ТКО в целом, снизилось в этом году на треть по сравнению с прошлым годом. Уменьшение числа подобных обращений обусловлено ростом осведомленности граждан о разграничении полномочий при организации накопления и транспортирования отходов. Вопросы, требующие срочного реагирования, всегда оперативно передаются мусоровывозящим компаниям для отработки и контролируются до их урегулирования.

Напомним, что обратиться к специалистам контакт-центра, которые готовы ответить на любые вопросы и по возможности решить возникшие проблемы без очного посещения офиса регионального оператора, можно по телефону: 8 (8452) 25-64-90. Операторы принимают звонки с понедельника по четверг с 8:00 до 18:00, в пятницу – с 8:00 до 17:00. Связаться клиенту с оператором или конкретным специалистом помогает виртуальная помощница «Ксюша».