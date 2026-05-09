Озвучен график подвоза воды на время устранения аварии на коллекторе в Энгельсе

Власти Энгельсского района обнародовали график подвоза питьевой и технической воды для жителей города на 9 и 10 мая.
Напомним, эти меры стали вынужденными в связи с ликвидацией масштабной аварии на канализационном коллекторе. Вода будет доставляться во все дни проведения ремонтных работ.
9 мая подвоз воды организован с 15:00 по следующим адресам:
ГАУЗ «Энгельсская городская клиническая больница №1»
ГАУЗ «Энгельсская городская больница №2»
ДК «Восход» (Приволжский)
ДК «Покровский» (Приволжский)
ул. Гагарина, 35 (Приволжский)
станция Анисовка (Приволжский)
пос. Зеленый, ул. Центральная, 6 (Приволжский)
ГАУ СО «Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Функциональный проезд, д. 8 (ИК-13)
Функциональный проезд, д. 14 (ИК-2)
ул. Ломоносова, д. 21А (ДК «Дружба»)
з/с Анисовский
10 мая подвоз воды будет осуществляться по следующему графику:
Лечебные и социальные учреждения:
ГАУЗ «Энгельсская городская клиническая больница №1»: с 8:00 до 9:00 и с 16:30 до 18:30
ГАУЗ «Энгельсская городская больница №2»: с 9:00 до 11:00 и с 14:00 до 16:00
ГУЗ «Энгельсская детская клиническая больница»: с 11:30 до 13:30
ГУЗ «Энгельсская городская детская поликлиника №1»: с 11:30 до 13:30
ГУЗ «Энгельсская психиатрическая больница»: с 14:00 до 16:00
ГАУ СО «Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов»: с 8:00 до 9:00 и с 16:30 до 18:30
Жилые кварталы и социальные объекты:
ул. Телеграфная, 1: с 9:00 до 10:00
ул. Степная, 44: с 9:00 до 10:00
пр-т Строителей, 30: с 10:00 до 11:00
ул. Красноярская, 5: с 10:00 до 11:00
пр-т Строителей, 28: с 14:00 до 16:00
ул. Воронежская, 57А: с 14:00 до 16:00 (техническая)
ул. Томская, 49: с 14:00 до 16:00 (техническая)
ул. Саратовская, 19: с 9:00 до 11:00 (техническая)
пос. Пробуждение, кв-л ЭДСК, 77: с 9:00 до 11:00 (техническая)
ул. Мясокомбинат, 10Б: с 11:30 до 13:30 и с 19:00 до 21:00
Энгельс-19, 4-й квартал, ДК «Восход»: с 11:30 до 13:30 и с 19:00 до 21:00
ул. Центральная, 10: с 11:30 до 13:30 (техническая)
ул. Щорса, 22: с 14:00 до 16:00
1-й мкр Урицкого, 1 (вход со стороны стадиона «Торпедо»): с 14:00 до 16:00
2-й мкр Урицкого, 28: с 16:30 до 18:30
пос. Коминтерн, ул. Школьная, 13: с 11:30 до 13:30
ул. Транспортная, 30: с 11:30 до 13:30 и с 19:00 до 21:00
пос. Прибрежный, ул. Мелиоративная (в/ч): с 9:00 до 10:00 и с 10:00 до 11:00 (техническая)
пос. Зеленый, ул. Центральная (в/ч): с 9:00 до 10:00 и с 10:00 до 11:00 (техническая)
ул. Красноярская, 5/1: с 9:00 до 10:00 (техническая)
Шурова гора, 7/6: с 14:00 до 16:00 и с 19:00 до 21:00
ул. Дальняя, 2: с 14:00 до 16:00
ул. Дальняя, 67: с 16:30 до 18:30 (техническая)
ул. Гагарина, 35: с 16:30 до 18:30 (техническая)
Подготовила Ольга Сергеева