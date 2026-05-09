Озвучен график подвоза воды на время устранения аварии на коллекторе в Энгельсе

Власти Энгельсского района обнародовали график подвоза питьевой и технической воды для жителей города на 9 и 10 мая.

Напомним, эти меры стали вынужденными в связи с ликвидацией масштабной аварии на канализационном коллекторе. Вода будет доставляться во все дни проведения ремонтных работ.

9 мая подвоз воды организован с 15:00 по следующим адресам:

ГАУЗ «Энгельсская городская клиническая больница №1»

ГАУЗ «Энгельсская городская больница №2»

ДК «Восход» (Приволжский)

ДК «Покровский» (Приволжский)

ул. Гагарина, 35 (Приволжский)

станция Анисовка (Приволжский)

пос. Зеленый, ул. Центральная, 6 (Приволжский)

ГАУ СО «Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Функциональный проезд, д. 8 (ИК-13)

Функциональный проезд, д. 14 (ИК-2)

ул. Ломоносова, д. 21А (ДК «Дружба»)

з/с Анисовский

10 мая подвоз воды будет осуществляться по следующему графику:

Лечебные и социальные учреждения:

ГАУЗ «Энгельсская городская клиническая больница №1»: с 8:00 до 9:00 и с 16:30 до 18:30

ГАУЗ «Энгельсская городская больница №2»: с 9:00 до 11:00 и с 14:00 до 16:00

ГУЗ «Энгельсская детская клиническая больница»: с 11:30 до 13:30

ГУЗ «Энгельсская городская детская поликлиника №1»: с 11:30 до 13:30

ГУЗ «Энгельсская психиатрическая больница»: с 14:00 до 16:00

ГАУ СО «Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов»: с 8:00 до 9:00 и с 16:30 до 18:30

Жилые кварталы и социальные объекты:

ул. Телеграфная, 1: с 9:00 до 10:00

ул. Степная, 44: с 9:00 до 10:00

пр-т Строителей, 30: с 10:00 до 11:00

ул. Красноярская, 5: с 10:00 до 11:00

пр-т Строителей, 28: с 14:00 до 16:00

ул. Воронежская, 57А: с 14:00 до 16:00 (техническая)

ул. Томская, 49: с 14:00 до 16:00 (техническая)

ул. Саратовская, 19: с 9:00 до 11:00 (техническая)

пос. Пробуждение, кв-л ЭДСК, 77: с 9:00 до 11:00 (техническая)

ул. Мясокомбинат, 10Б: с 11:30 до 13:30 и с 19:00 до 21:00

Энгельс-19, 4-й квартал, ДК «Восход»: с 11:30 до 13:30 и с 19:00 до 21:00

ул. Центральная, 10: с 11:30 до 13:30 (техническая)

ул. Щорса, 22: с 14:00 до 16:00

1-й мкр Урицкого, 1 (вход со стороны стадиона «Торпедо»): с 14:00 до 16:00

2-й мкр Урицкого, 28: с 16:30 до 18:30

пос. Коминтерн, ул. Школьная, 13: с 11:30 до 13:30

ул. Транспортная, 30: с 11:30 до 13:30 и с 19:00 до 21:00

пос. Прибрежный, ул. Мелиоративная (в/ч): с 9:00 до 10:00 и с 10:00 до 11:00 (техническая)

пос. Зеленый, ул. Центральная (в/ч): с 9:00 до 10:00 и с 10:00 до 11:00 (техническая)

ул. Красноярская, 5/1: с 9:00 до 10:00 (техническая)

Шурова гора, 7/6: с 14:00 до 16:00 и с 19:00 до 21:00

ул. Дальняя, 2: с 14:00 до 16:00

ул. Дальняя, 67: с 16:30 до 18:30 (техническая)

ул. Гагарина, 35: с 16:30 до 18:30 (техническая)

Подготовила Ольга Сергеева