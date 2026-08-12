За неделю в саратовском регионе родилось сразу четыре двойни

На прошлой неделе в Саратовской области родились четыре пары двоен.

По данным управления ЗАГС, за неделю в регионе появились на свет более 170 малышей. Среди них — четыре двойни: одна смешанная (Кирилл и Василиса) и три пары девочек.

Лидерами по рождаемости стали Ленинский район Саратова (47 детей), Кировский (35), Энгельсский (32) и Заводской (21). Родители выбирали как традиционные, так и редкие имена. В числе необычных — Варфоломей, Савелий, Всеволод, Матвей, а также Антонина, Анфиса, Дана, Марфа, Агата, Анисья, Алисия, Лея, Лия и Ярослава.

Ольга Сергеева