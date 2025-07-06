Губернатор выразил соболезнования семье сбитой насмерть в Энгельсе девочки

Роман Бусаргин прокомментировал смертельное ДТП в Энгельсе Саратовской области.

Напомним, 6 июля пьяный 30-летний автомобилист врезался в стоявших на тротуаре людей. В результате погибла 15-летняя девочка. Еще 2 человека получили серьезные травмы.

— В Энгельсе произошла трагедия – автомобиль въехал в группу людей на остановке. Следственные органы уже завели уголовное дело. Уверен, что виновное лицо будет наказано по всей строгости закона.

В результате аварии погибла 15-летняя девочка. Глубочайшие соболезнования родным и близким ребенка. Окажем семье необходимую помощь.

В больницу были доставлены два человека. Медики проводят необходимое лечение. Поручил министру здравоохранения взять этот вопрос под личный контроль, — написал губернатор в своем ТГ-канале.