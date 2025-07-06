Саратовцы ищут дом осиротевшему хаски с разноцветными глазами

Хаски с печальной судьбой ищет хозяев в Саратове.

На территории Увекского городища археологи обнаружили хаски, оставшегося без дома после смерти хозяина. Трёхлетний пёс с гетерохромией (разным цветом глаз — голубым и карим) уже несколько недель скитается по окрестностям, ища заботы у местных жителей.

Как отмечают участники археологической экспедиции, собака отличается добродушным и спокойным характером. Несмотря на ошейник, свидетельствующий о прежнем доме, животное теперь вынуждено искать приют у случайных прохожих.

Археологи обратились к саратовцам через соцсети с просьбой помочь найти псу новую семью. Всех, кто готов приютить хаски, просят связаться с организаторами лагеря через группу во «ВКонтакте».

«Он заслуживает тёплого дома и любящих хозяев», — подчеркивают авторы поста.