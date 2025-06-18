Губернаторский колледж из Балаково стал триумфатором региональной Спартакиады допризывной молодежи

В Саратове подвели итоги областного этапа Спартакиады, в котором участвовали 15 команд из 13 районов региона. Более 150 юношей и девушек соревновались в восьми дисциплинах, демонстрируя физическую подготовку и военно-патриотические навыки.

Военно-патриотический блок:

1 место — Губернаторский колледж (Балаково)

2 место — команда Питерского района

3 место — образовательный центр «Авиатор» (Энгельсский район)

Спортивный блок:

1 место — Губернаторский колледж (Балаково)

2 место — СОШ №12 им. Героя России А.И. Потапова (Шиханы)

3 место — Базарно-Карабулакский район

Общекомандный зачет:

1 место — Губернаторский колледж (Балаково)

2 место — образовательный центр «Авиатор» (Энгельсский район)

3 место — СОШ №12 им. Героя России А.И. Потапова (Шиханы)

Победители получили право представлять Саратовскую область на всероссийском финале Спартакиады, который пройдет в Волжском.