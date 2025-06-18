В Саратовской области на благоустройство территорий больниц направят свыше 150 миллионов рублей

По инициативе губернатора Романа Бусаргина запущена новая региональная программа по ремонту прилегающих территорий крупных медицинских учреждений Саратовской области.
В рамках первого этапа реализации программы в этом году отремонтируют 27 учреждений здравоохранения:
Пугачевский межрайонный психоневрологический диспансер;
Петровская районная больница;
Балаковская районная поликлиника;
Духовницкая районная больница;
Дергачевская районная больница;
Питерская районная больница;
Лысогорская районная больница;
Татищевская районная больница;
Областная клиническая больница;
Саратовская больница № 9;
Саратовская больница № 8;
Энгельсская больница № 1;
Саратовская областная станция скорой помощи;
Энгельсская детская больница;
Саратовская больница № 6;
Саратовская городская детская больница;
Саратовская межрайоная поликлиника № 1;
Саратовская больница CMП;
Саратовская больница № 2;
Саратовская больница № 5;
Саратовская больница № 10;
Саратовская поликлиника № 2;
Саратовская поликлиника № 6;
Саратовская поликлиника № 9;
Саратовская межрайонная детская поликлиника;
Саратовская детская поликлиника № 8;
Саратовский областной госпиталь для ветеранов войн.