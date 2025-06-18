В Саратовской области на благоустройство территорий больниц направят свыше 150 миллионов рублей

По инициативе губернатора Романа Бусаргина запущена новая региональная программа по ремонту прилегающих территорий крупных медицинских учреждений Саратовской области.

В рамках первого этапа реализации программы в этом году отремонтируют 27 учреждений здравоохранения:

Пугачевский межрайонный психоневрологический диспансер;

Петровская районная больница;

Балаковская районная поликлиника;

Духовницкая районная больница;

Дергачевская районная больница;

Питерская районная больница;

Лысогорская районная больница;

Татищевская районная больница;

Областная клиническая больница;

Саратовская больница № 9;

Саратовская больница № 8;

Энгельсская больница № 1;

Саратовская областная станция скорой помощи;

Энгельсская детская больница;

Саратовская больница № 6;

Саратовская городская детская больница;

Саратовская межрайоная поликлиника № 1;

Саратовская больница CMП;

Саратовская больница № 2;

Саратовская больница № 5;

Саратовская больница № 10;

Саратовская поликлиника № 2;

Саратовская поликлиника № 6;

Саратовская поликлиника № 9;

Саратовская межрайонная детская поликлиника;

Саратовская детская поликлиника № 8;

Саратовский областной госпиталь для ветеранов войн.