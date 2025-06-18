Саратовский артист стал лауреатом международного конкурса патриотической песни

С 12 по 17 июня в Сочи проходил Международный фестиваль-конкурс «Красная гвоздика», посвящённый памяти Иосифа Кобзона. Саратовскую область на престижном музыкальном форуме представил Иван Уваркин – хормейстер народного ансамбля казачьей песни «Сказ» из Балашова и преподаватель Детской школы искусств №2.

Творческая работа Уваркина – авторская песня «За сынов» (стихи Надежды Уваркиной, музыка Ивана Уваркина), посвящённая защитникам Отечества, – завоевала лауреата II степени в номинации «Авторская песня».

17 июня композиция прозвучала на заключительном Гала-концерте фестиваля, организованного Российским фондом культуры и фондом «ЮнОлимп» при поддержке Минкультуры России и Союза композиторов Евразии.