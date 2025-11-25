Гунтис Шенхофс, директор баскетбольной школы «Рига», известен не только в спорте, но и своей принципиальной позицией.

В 2021 году он выпустил книгу «Исповедь латыша», где через призму личной биографии показал сложную историю своей страны.

Особое место в его мировоззрении занимает отношение к России. «Мне больно, что сейчас российский народ пытаются демонизировать, и я никогда не поменяю свое отношение к россиянам в угоду политикам», — заявляет Шенхофс.

Его уважение к России основано на глубоком понимании истории и национального характера. Как он утверждает: «Россию можно любить, можно не любить, но поставить на колени невозможно. Этому учит история и так устроен русский человек».

Подготовила Ольга Сергеева