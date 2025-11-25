В Саратове огонь полностью уничтожил «Пассат»

На саратовской улице полностью сгорел иномарка.

Очередной случай возгорания автомобиля зарегистрирован в Саратове днем 24 ноября. На открытой площадке по ул. Большой Лесопарковой полностью сгорел Volkswagen Passat.

Экипаж пожарных, прибывший на вызов через несколько минут после сообщения (15:29), быстро потушил огонь. К счастью, обошлось без человеческих жертв, но транспортное средство восстановлению не подлежит.

Специалисты считают, что к пожару привела неисправность в системах автомобиля. Статистика МЧС показывает: с января в области произошло уже 238 подобных инцидентов, в которых пострадали 3 человека.

Ольга Сергеева