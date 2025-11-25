Зампред Саратовской городской думы решил покинуть должность по собственному желанию

Депутат Александр Бондаренко («Единая Россия») покидает пост зампредседателя Саратовской гордумы.

О его решении, принятом по личным причинам, сообщила на заседании исполняющая полномочия председателя думы Елена Злобнова.

«Вопросов нет, поскольку это решение Бондаренко», — отметила Злобнова. Желающих высказаться по этому поводу не нашлось.

Новый зампред будет избран из числа депутатов тайным голосованием. Для победы кандидату потребуется получить большинство голосов от установленного числа депутатов. Конкретная кандидатура пока не названа.

Ольга Сергеева