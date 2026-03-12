ГЖИ прокомментировала слухи о минеральной воде в батареях отопления саратовцев

Саратовцы ищут справедливости в платежках за тепло: жилинспекция дала инструкцию.

Жители областного центра массово жалуются на аномально высокие счета за отопление, пришедшие по итогам января и февраля. В социальных сетях горожане иронизируют, что коммунальщики якобы заливают в батареи не воду, а минеральную, намекая на баснословные суммы в квитанциях.

В региональной Госжилинспекции отреагировали на возмущения и разъяснили алгоритм действий для пострадавших потребителей.

Саратовцам, желающим разобраться в начислениях, предложено два пути. Тем, кто проживает в областном центре, рекомендовано адресовать претензии в городской комитет по ЖКХ и благоустройству либо в отдел по работе с обращениями граждан администрации Саратова.

Жителям остальных районов области необходимо обращаться напрямую в Государственную жилищную инспекцию. Важное условие — к заявлению обязательно нужно приложить копии платежных документов, подтверждающих неправомерность начислений.

Ольга Сергеева