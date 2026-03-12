В минкульте объяснили ажиотаж вокруг билетов в саратовский ТЮЗ

Жители областного центра пожаловались на дефицит билетов на апрельские спектакли Театра юного зрителя.

Горожан возмутило, что места, предположительно, скупает некая перекупщица, оставляя обычных зрителей у разбитого корыта.

В региональном министерстве культуры прокомментировали ситуацию, развеяв опасения саратовцев. Чиновники подчеркнули, что театр не сотрудничает с перекупщиками и распространителями. Все билеты реализуются на общих основаниях, преимущественно онлайн. При этом технически система не позволяет оформить в одни руки более шести билетов, что исключает массовый выкуп мест одним лицом.

В ведомстве добавили, что высокий спрос на постановки ТЮЗа — традиционное явление, и посоветовали желающим следить за поступлением билетов в продажу.

Ольга Сергеева