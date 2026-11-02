«Хвойный урман» из Ханты-Мансийска признан лучшим социальным курортом России

«Хвойный урман» из Ханты-Мансийска взял главную награду SKI BUSINESS AWARDS за социальную миссию.

Как сообщает informugra.ru, горнолыжный комплекс «Хвойный урман» из Ханты-Мансийска стал победителем престижного всероссийского конкурса SKI BUSINESS AWARDS, получив главную награду в номинации за выдающуюся социальную ориентированность. Торжественная церемония вручения премии управляющему объектом Ильдару Акчурину прошла в Москве в рамках Форума туристических территорий.

Экспертное жюри высоко оценило комплексный подход курорта к поддержке разных слоёв населения. Ключевыми критериями успеха стали развитая система льгот, а также успешная реализация специализированных реабилитационных и социальных инициатив непосредственно на базе спортивного объекта.

За 22 года работы площадка превратилась в многофункциональный центр притяжения. Сегодня в её активе две современные горнолыжные трассы и разветвлённая сеть из десяти лыжных и прогулочных маршрутов общей протяжённостью более 15 километров.