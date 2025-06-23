В Саратове из-за реставрации «России» перекрыли половину проспекта Столыпина

На проспекте Столыпина в Саратове ведутся работы по восстановлению гостиницы «Россия», из-за чего значительная часть пешеходной зоны перекрыта.

Вокруг аварийного здания смонтированы строительные леса и размещены временные бытовки.

Теперь горожанам приходится обходить огороженную территорию, двигаясь вдоль открытых кафе и летних террас.

Напомним, гостиница «Россия» имеет статус объекта культурного наследия. Серьезные повреждения здание получило в результате пожара, произошедшего в ноябре 2021 года.