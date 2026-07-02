Игорь Комаров и Роман Бусаргин обсудили перспективы социально-экономического развития региона

Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Роман Бусаргин провели рабочую встречу.

В ходе обсуждления были подняты вопросы социально-экономического развития Саратовской области. По итогам прошлого года валовый региональный продукт региона достиг 1,6 триллиона рублей, а рост экономики составил 1,1%.

В ходе обсуждения было отмечено значительное увеличение объемов производства в ключевых отраслях: выпуск компьютеров вырос на 18,6%, лекарств — на 25,4%, текстильных изделий — на 20,4%, одежды — на 86,6%. На особом контроле находится развитие высокотехнологичных обрабатывающих производств, где зафиксирован рост в 7%. За год удалось импортозаместить еще 60 видов продукции.

Сельское хозяйство демонстрирует уверенные позиции: регион является лидером в Приволжском федеральном округе по сбору зерна и овощей, сохраняет первое место в стране по подсолнечнику с показателем 2,3 миллиона тонн, а также лидирует по посевным площадям зернобобовых и урожаю проса.

Инвестиционная привлекательность области подтверждается вхождением в топ-10 субъектов РФ. В прошлом году объем вложений в основной капитал превысил 337,6 миллиарда рублей, что позволило создать более трех тысяч рабочих мест. Темп роста строительства составил рекордные 21,6 процента, обеспечив региону первое место в ПФО. Средняя заработная плата увеличилась на 15,6 процента, уровень безработицы снизился до 0,3 процента, а вклад малого бизнеса в экономику достиг 30 процентов, что превышает среднероссийский показатель на пять пунктов.

Игорь Комаров подчеркнул, что Саратовская область эффективно использует все доступные инструменты поддержки, включая льготное финансирование, инфраструктурные кредиты и программы развития промышленности и АПК. Губернатор Роман Бусаргин отметил ключевую роль национальных проектов, инициированных президентом, финансирование которых в прошлом году составило более 55 миллиардов рублей, а также поблагодарил за поддержку председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Ольга Сергеева