Саратовцам разъяснили правила установки кондиционеров на фасадах многоквартирных домов

С наступлением жары Управление городского хозяйства Саратова призывает жителей соблюдать правила монтажа оборудования на фасадах.
Наружный блок сплит-системы крепится к общему имуществу дома, поэтому его установка часто требует согласования.
Что нужно знать перед монтажом:
- Общее имущество. Фасад принадлежит всем собственникам. Чтобы не получить иск от соседей или УК, рекомендуется заручиться поддержкой большинства жильцов (обычно требуется 2/3 голосов).
- Новостройки. В новых домах застройщики заранее предусматривают специальные «корзины» для блоков. Устанавливать технику можно только в них по проекту.
- Памятники архитектуры. Если здание историческое, потребуется дополнительное разрешение органов охраны культурного наследия. Штрафы за нарушение здесь достигают 200 тысяч рублей.
Для удобства горожан работает чат-бот «Госуслуги Дом» в мессенджере МАХ. Через него можно согласовывать установку оборудования, передавать показания счётчиков и направлять обращения в управляющую компанию. Бот доступен по ссылке: https://max.ru/gosuslugi_dom_bot?start_press
Ольга Сергеева