Саратовцам разъяснили правила установки кондиционеров на фасадах многоквартирных домов

С наступлением жары Управление городского хозяйства Саратова призывает жителей соблюдать правила монтажа оборудования на фасадах.

Наружный блок сплит-системы крепится к общему имуществу дома, поэтому его установка часто требует согласования.

Что нужно знать перед монтажом:

Общее имущество. Фасад принадлежит всем собственникам. Чтобы не получить иск от соседей или УК, рекомендуется заручиться поддержкой большинства жильцов (обычно требуется 2/3 голосов).

Фасад принадлежит всем собственникам. Чтобы не получить иск от соседей или УК, рекомендуется заручиться поддержкой большинства жильцов (обычно требуется 2/3 голосов). Новостройки. В новых домах застройщики заранее предусматривают специальные «корзины» для блоков. Устанавливать технику можно только в них по проекту.

В новых домах застройщики заранее предусматривают специальные «корзины» для блоков. Устанавливать технику можно только в них по проекту. Памятники архитектуры. Если здание историческое, потребуется дополнительное разрешение органов охраны культурного наследия. Штрафы за нарушение здесь достигают 200 тысяч рублей.

Для удобства горожан работает чат-бот «Госуслуги Дом» в мессенджере МАХ. Через него можно согласовывать установку оборудования, передавать показания счётчиков и направлять обращения в управляющую компанию. Бот доступен по ссылке: https://max.ru/gosuslugi_dom_bot?start_press

Ольга Сергеева