Михаил Исаев: Осмотрел ход работ на трех новых участках платной парковки

Вместе с председателем комитета дорожного хозяйства Андреем Бондаревым осмотрели ход работ на трех новых участках платной парковки: улицах Радищева, Вольской и Киселева.

Здесь будет организовано 101 машиноместо. На объектах уже нанесена разметка, установлены знаки и монтируются комплексы фотовидеофиксации — подрядчик должен полностью завершить работы до 20 декабря.

Город последовательно идёт к упорядочиванию трафика в центре, создавая при этом альтернативу. Проект внедряется параллельно с созданием бесплатных парковочных пространств — администрациями районов уже обустроено 5 таких площадок на 246 мест. Главная цель — дать жителям выбор между личным и общественным транспортом, разгрузив улично-дорожную сеть.

Все предложения и замечания горожан по работе платных парковок фиксируем и будем учитывать при дальнейшей реализации проекта.

Отдельное внимание уделяем льготным категориям. На сегодняшний день выдано более 600 разрешений на бесплатную парковку: ими пользуются многодетные семьи, ветераны боевых действий, инвалиды и владельцы электромобилей.

Дальнейшее расширение сети запланировано уже на 2026 год.