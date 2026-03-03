Промпроизводство в Саратовской области выросло на 0,4% в январе

Саратовская область начала 2026 год с уверенного роста промышленного производства. По итогам января индекс промышленного производства составил 100,4%, а в обрабатывающих отраслях — 100,1%. Настоящий прорыв совершило производство машин и оборудования, где объемы выросли в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Значительная положительная динамика зафиксирована и в других секторах. Производство одежды увеличилось почти вдвое — 193,6%, выпуск компьютерной и оптической техники — на 17,1%, металлургия — на 12,1%, текстильное производство — на 9,9%. Химическая отрасль, занимающая более пятой части всего объема отгрузки обрабатывающих производств, показала рост на уровне 100,2%.

Губернатор Роман Бусаргин связал успехи с системной работой правительства и бизнеса: «Благодаря взаимодействию у предпринимателей появляются дополнительные возможности за счет инструментов поддержки, что позволяет расширять производства и запускать новые инвестпроекты. Это укрепляет экономику и создает рабочие места». Важным фактором остается постоянный диалог власти и производителей.